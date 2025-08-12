Enez’deki Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Yangın, Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler Gülçavuş köyüne doğru ilerliyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları gönderildi. Yangına gün batımına kadar hem karadan hem de havadan müdahale yapıldı. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları karadan sürdürülüyor. Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki sahil kesiminde yaşayan vatandaşlar, yangın riski nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Yangında ilk tespitlere göre 4 yazlık ev hasar gördü.

GEREKEN TEDBİRLER ALINIYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcandığını bildirdi. Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Sezer, “Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik.” dedi. Vali Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Büyükevren köyündeki çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, “Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki siteler ve risk altındaki bölgeler tahliye ediliyor.” diye konuştu.