Haberler

Enez’deki Yangın, Ormana İlerliyor

YANGIN BÜYÜYECEK

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü civarındaki bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana doğru ilerliyor. Edinilen bilgilere göre, bu yangın kısa sürede büyüyor. Alevlere ilk yanıtı köylüler verirken, yangının yayıldığı bölgeye Keşan ve Enez’den itfaiye ekipleri gönderiliyor.

Gülçavuş bölgesinde yazlık evlerin bulunduğu alanda, yangın söndürme çalışmaları için Keşan Orman İşletmesi’ne bağlı 2 helikopter de devreye giriyor. Yangın, yazlık evlere yakın bir noktada olmasına rağmen, şu an için can ve mal kaybı tehlikesi bulunmuyor. Ancak yoğun duman sebebiyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Haberler

Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.