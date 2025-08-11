Enez’deki Yangın, Ormana İlerliyor

YANGIN BÜYÜYECEK

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü civarındaki bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana doğru ilerliyor. Edinilen bilgilere göre, bu yangın kısa sürede büyüyor. Alevlere ilk yanıtı köylüler verirken, yangının yayıldığı bölgeye Keşan ve Enez’den itfaiye ekipleri gönderiliyor.

Gülçavuş bölgesinde yazlık evlerin bulunduğu alanda, yangın söndürme çalışmaları için Keşan Orman İşletmesi’ne bağlı 2 helikopter de devreye giriyor. Yangın, yazlık evlere yakın bir noktada olmasına rağmen, şu an için can ve mal kaybı tehlikesi bulunmuyor. Ancak yoğun duman sebebiyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildiriliyor.