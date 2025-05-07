Haberler

Enez Rüzgar Enerji Projesi Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Edirne’nin Enez ilçesinde “Boreas 1 Enez Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı” Projesi için bir toplantı yapıldı. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Enez’deki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun liderlik etti. Toplantıya Çevre Mühendisleri Berkay Fazlıoğlu, Elif Usta, Şule Elmacı, İl Özel İdaresi yetkilileri, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

KAPASİTE ARTIRIMI PLANLANIYOR

Toplantının ardından gerçekleştirilen arazi incelemesinde, mevcut 10 türbinle 30,9 megavat olan kapasitenin, 11 türbini ekleyerek 37,9 megavata çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Bu durum, projenin gelişimine katkı sağlayacak ve yenilenebilir enerji üretimini artıracaktır.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza: 1 Ağır Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Sürücü, olay yerinde sıkıştıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hindistan, Pakistan’da Saldırılar Gerçekleştirdi

Hindistan, Pakistan'daki terör saldırılarına misilleme olarak 5 yerleşim yeri ve 2 camiyi bombaladı. Saldırıda 26 sivil yaşamını yitirdi ve çeşitli alanlarda ciddi hasar meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.