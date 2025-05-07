Enez Rüzgar Enerji Projesi Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Edirne’nin Enez ilçesinde “Boreas 1 Enez Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı” Projesi için bir toplantı yapıldı. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Enez’deki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun liderlik etti. Toplantıya Çevre Mühendisleri Berkay Fazlıoğlu, Elif Usta, Şule Elmacı, İl Özel İdaresi yetkilileri, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

KAPASİTE ARTIRIMI PLANLANIYOR

Toplantının ardından gerçekleştirilen arazi incelemesinde, mevcut 10 türbinle 30,9 megavat olan kapasitenin, 11 türbini ekleyerek 37,9 megavata çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Bu durum, projenin gelişimine katkı sağlayacak ve yenilenebilir enerji üretimini artıracaktır.