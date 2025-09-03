Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Rakamları Duyurdu

ENAG’IN AĞUSTOS AYI ENFLASYON SONUÇLARI

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ait enflasyon araştırmasının sonuçlarını açıkladı. ENAG’ın verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 3.23 oranında artış gösterdi. Ayrıca, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında E-TÜFE, yüzde 3.75 artış göstermiş ve aynı dönemdeki 12 aylık artış yüzde 65.15 olarak belirlenmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu ankete katılan ekonomistler, ağustos ayındaki aylık enflasyon beklentilerinin ortalamasını yüzde 1.79 olarak belirledi. Ekonomistlerin ağustos için enflasyon tahminleri, yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında yer aldı.