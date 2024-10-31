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Ekonomi

Enflasyon Beklentileri Herkes İçin İyileşiyor

enflasyon-beklentileri-herkes-icin-iyilesiyor

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplumun her kesiminde enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde iyileştiğini belirtti. Şimşek, “Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi” ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon süreci ve uygulanan program sayesinde enflasyon beklentilerinde her kesimde yaşanan iyileşmeyi vurguladı. Şimşek, hane halkında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son beş ayda 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan düştüğünü aktardı.

OLUMLU SEYİR DEVAM EDECEK

Paylaşımında, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” notunu ekledi. Bu açıklamalar, enflasyonla mücadele alanında atılan adımların etkisini gösteriyor.

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