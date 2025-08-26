Haberler

Enflasyon Beklentileri İyileşiyor. Fiyat İstikrarı Sağlanıyor

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi” ifadesini kullandı. Bu açıklama, enflasyon beklentilerinin olumlu bir seyir izlediğini ve geçen yılın aynı dönemine göre enflasyonun düştüğünü vurguluyor.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN KARARLILIK

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde sağlanması amacıyla uygulanan programın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Enflasyon beklentileri iyileşiyor” demiştir. Ek olarak, piyasa katılımcılarının beklentisinin yüzde 22,8 seviyelerinde olduğunu aktardı. İyileşme eğiliminin dezenflasyonu desteklediğini vurguladı ve “Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” sözleriyle mesajını pekiştirdi.

Bu gelişmeler, hane halkı ve reel sektörün ekonomik yönetimle ilgili umutlarını artıran işaretler arasında yer alıyor.

