Enflasyon Beklentileri Mart Ayında Düşüşte

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,87 artacağını tahmin ediyor. Bu doğrultuda, mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması olan yüzde 2,87’ye göre, bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66’ya düşeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu için belirlediği enflasyon beklentisi ise mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 seviyesinde oluştu.

ÖNCEKİ AYIN ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında aylık bazda yüzde 2,27 oranında artış göstermişken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 oranında bir artış kaydetti. Şubat ayındaki yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,21 olarak belirlenmişti.