Enflasyon Beklentileri Üzerine Değerlendirme

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayında yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, anket sonuçlarının 12 ay sonra enflasyon beklentisinin yüzde 27,2’ye düşeceğini gösterdiğini söyledi.

ECEK AYDI YILLIK ENFLASYON ARTIYORDU

Ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 48,6 olarak kaydedilmiş olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, ankete göre gelecek yıl bu oranın yüzde 27,2’ye gerilemesinin öngörüldüğünü vurguladı. Kısa vadede sınırlı artışların görülebileceğini belirten Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bu iyileşmenin özellikle 12 aylık vadede belirgin şekilde kendini gösterdiğini ifade etti.

DEZENFLASYON PROGRAMININ DEVAMLIĞI

Bakan Şimşek, son iki aylık enflasyon verilerinin, gelecekteki beklentiler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Uzun dönemli iyileşmenin zaman alacağını vurgulayan Şimşek, dezenflasyon programının kararlılıkla uygulanmaya devam ettiğini belirtti. “Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor,” dedi.