Enflasyon Beklentileri Yükseliş Göstermekte

ANKETİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Ankete, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 kişi katıldı. Bu ankette enflasyon, döviz kuru, faiz oranları ve büyüme beklentileri detaylı olarak incelendi.

TÜFE BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM

Anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönem yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81’e yükseldi. Bunun yanında, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27,44’ten yüzde 27,20’ye gerileme gösterdi. Uzun vadeli enflasyon beklentisine dair 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,08’den yüzde 18,33’e çıkarak artışa işaret etti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ DEĞİŞKEN

Katılımcıların döviz kuru ile ilgili beklentileri ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi, bir önceki ankette 36,63 TL iken bu dönemde 35,72 TL’ye geriledi. Ancak, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 42,73 TL’den 42,75 TL’ye yükseldi.

FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM BEKLENTİLERİ

Anket, faiz oranlarına dair tahminlere de yer verdi. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonunda yüzde 50,00 seviyesinde sabit kalırken, 12 ay sonrası için beklenti yüzde 30,84’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 21,07’ye düşüş öngörüyor. Bu durum, faiz oranlarında kademeli bir azalma olabileceğine işaret ediyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

GSYH büyüme tahminleri açısından, katılımcılar 2024 yılı için yüzde 3,1, 2025 yılı için yüzde 3,2 büyüme bekliyor. Bu tahminler, ekonomik gelişmelerin dikkate alındığını gösteriyor.