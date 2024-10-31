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Ekonomi

Enflasyon Beklentilerinde Olumlu Gelişmeler Var

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ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Şimşek, dezenflasyon sürecinin etkisiyle toplumun her kesiminde 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin olumlu yönde geliştiğini ifade etti.

BEŞ AYLIK DÖNEMDEKİ DEĞİŞİMLER

Bakan Şimşek’in verdiği bilgiler doğrultusunda, son beş aylık dönemde yıllık enflasyon beklentlerinin hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında ise 5,8 puanlık bir düşüş yaşandığı görüldü. Şimşek, enflasyon görünümündeki bu iyileşmenin, kararlılıkla sürdürülen ekonomik programın bir sonucu olduğunu belirtti.

UZUN VADEDE YAPILAN YATIRIMLAR

“Enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir, uyguladığımız program doğrultusunda devam edecek” diyen Şimşek, uzun vadede dezenflasyon sürecinin ekonomik istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

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