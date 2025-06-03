Enflasyon Değerlendirmesi: En Düşük Seviyede

KAMUOYUNU İLGİLENDİREN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1.53 ve yıllık yüzde 35.41 olarak kaydedildi. Beklentiler enflasyon oranının yüzde 2 civarında olacağı yönündeydi.

ŞİMŞEK VERİLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan düştüğünü belirten Şimşek, “Yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi” ifadesini kullandı. Ayrıca, mal enflasyonunun son 3,5 yılın en düşük rakamı olan yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini aktardı.

REFAH ARTIŞI İÇİN POLİTİKALAR UYGULANACAK

Bakan Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmeler sonucu hizmet enflasyonunun geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye gerilediğini belirtti. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviye olarak kaydedildi. Uyguladıkları politikaların sonuçlarıyla devam eden dezenflasyonun, öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamını iyileştireceğini, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlayacağını ifade etti.