“Enflasyon Düşüşü Bu Yılda Devam Edecek”

EKONOMİ YÖNETİMİ YOĞUN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli temaslarda bulundu. “Türkiye güçlü olmaya devam edecek” ifadeleriyle başladığı konuşmasında, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” konulu konferansa katıldı. Küresel zorluklara rağmen Türkiye’nin avantajlı bir konumda olduğunu belirten Şimşek, dünyada önemli kırılmaların yaşandığı bu dönemde Türkiye’nin gücünü koruyacağını vurguladı.

AB ÜLKELERİNE ARTAN İHTİYAÇ

Konferansta Türkiye’nin savunma sanayi, inşaat, turizm, sağlık turizmi, oyun sektörü ve dizi ihracatı gibi alanlarda küresel rekabetteki gücüne dikkat çeken Bakan Şimşek, ekonomi alanında Batı ile entegrasyonun önem taşıdığını ifade etti. Avrupa Birliği’nin (AB) Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemesinin Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 200 milyar eurodan 400 milyar euroya çıkmasını sağlayabileceğini belirten Şimşek, “İnanıyorum ki AB ülkeleri gelecekte Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyacaktır” dedi. Ayrıca ABD yönetiminin Türkiye ile ekonomik iş birliğine açık olduğunu kaydederek, bunun birçok alanda gelişebileceğini ifade etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gelecek için dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularında hassasiyeti ön plana çıkaran Bakan Şimşek, Türkiye ve KKTC’nin bu alanlarda iş birliği yapabileceğini dile getirdi. “Programda kararlıyız” vurgusuyla Türkiye’nin sürdürülebilir yüksek büyüme hedefleri doğrultusunda brüt ve net döviz rezervlerindeki artışın sürdüğünü ifade etti. Rezervlerin artmaya devam ettiğini belirten Şimşek, Türkiye’nin risk priminin ve kur dalgalanmasının düştüğünü kaydetti. Ekonomik programı kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyleyen Şimşek, sorunlar için tedbirler alacaklarını belirtti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, program sayesinde enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirterek, “Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek” dedi. Temel mallardaki enflasyonun yüzde 20, genel enflasyonun ise yüzde 31 seviyelerine gerilediğini aktardı. Manşet enflasyonun yüzde 38 olduğunu belirten Şimşek, hizmet sektöründeki enflasyonun da düştüğünü ifade etti. Düşen enflasyonun Türkiye’ye daha fazla yatırım yapma imkanı sağlayacağını ve ülkenin geleceğinin daha öngörülebilir olacağını söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN EKONOMİYE ETKİSİ

Bakan Şimşek ayrıca, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ekonomik getirilerinin oldukça yüksek olacağını vurguladı. PKK terörüyle mücadelede harcanan yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık kaynağın, terör yerine ekonomiye yönlendirilmesinin ülke refahını artırabileceğine dikkat çekti. Terörün sona ermesi halinde, bölgede yer alan yer altı kaynaklarının ve genç nüfusun ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Özel sektörün tereddüt ettiği bölgelere yönelik yatırımların artacağına inandığını belirtti.