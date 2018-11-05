Enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomiye dair açıklama geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2,67, yıllık ise 25,24 olarak açıklandı.

TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.

EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.

HÜRRİYET