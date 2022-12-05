Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, kritik veriyi açıkladı. TÜİK, kasım ayında TÜFE’nin yüzde 2,88’e gerilediğini duyurdu.

Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78’e gerileyeceği öngörülmüştü.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12’den yüzde 70,18’e geriledi.

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