Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kritik veriyi açıkladı. Tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 57,68 gerçekleşirken, aylık yüzde 6,65 artış gösterdi.

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %18,35 ile sağlık oldu.

2023 yılı Ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,05, aylık %7,07 oldu İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,81 olarak gerçekleşti.