Enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart’ta TÜFE’nin yüzde 1,03 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 19,71 olduğunu belirtti.

Martta enflasyon TÜFE’de yüzde 1,03 artarken, yurtiçi ÜFE yüzde 1,58 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 19,71’e yükseldi. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 19,67 düzeyindeydi. Yurtiçi ÜFE ise yıllık bazda yüzde 29,64 artış kaydetti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

TÜFE’de aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

TEK DÜŞÜŞ HABERLEŞMEDE

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

NTV