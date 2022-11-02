Enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Piyasaların gözü bu açıklamada. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyona dair verileri yarın açıklayacak.

Yeni açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu için ise piyasanın genel beklentisi yine bir artış olacağı yönünde. Yıllık bazda o artışa yönelik beklenti %83,8 ile %87,4 arasında değişiyor. Aylık beklenti ise yüzde 2,6 ile 4,6 aralığında değişiyor.

Merkez Bankası da son olarak yıl sonu enflasyon tahminini, %60,4’ten yüzde 65,2’ye yükseltmişti. Peki tüm bu veriler ışığında asgari ücretli ve emeklinin maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar…

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Haziran sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre de yüzde 65’lik bir sene sonu enflasyonu ortaya çıkacağına yönelik öngörü açıklandı.

Son 6 ayda yüzde 23’lük bir enflasyon farkı gözüküyor aslında. Bir önceki enflasyon 3 aylık toplam kümülatif yüzde 10 civarındaydı. Son 3 aya ilişkin açıklanacak enflasyonun da yüzde 13 ile yüzde 15 arasında gelmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda yüzde 3’lük bir aylık enflasyon beklentisinden bahsedebiliriz. Son 3 ayda mevsimsel etkilerin ve sebze fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile enflasyon yüksek çıkabilir ki enerji maliyetlerindeki yükseliş de bunun bir göstergesi aslında.

‘SENE SONU ENFLASYONU YÜZDE 65-75 BANDINDA OLACAK’

Bu kapsamda sene sonu enflasyonunun en az yüzde 65, en fazla ise yüzde 75 bandında olacağını öngörüyorum. Bununla beraber de 6 aylık enflasyon neticesinden memurlar ve emeklilere enflasyon farkı kadar bir maaş artışı görecektir.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİYE BEKLENEN ZAM ORANI!

Haziran sonu itibarıyla yüzde 42’lik enflasyon açıklandı. Sene sonu enflasyonun en az yüzde 65 olacağını düşünüyorum. Yüzde 65 ile 75 arasında enflasyon oluşursa eğer memur ve emeklilerimiz yüzde 25 ile yüzde 30’luk farkı maaşlarında göreceklerdir. Ancak bu döneme özel seyyanen zam yapılma yani ekstra enflasyondan daha fazla bir zam yapılma durumu gerçekleşebilir.

‘ASGARİ ÜCRETLİNİN ALMADIĞI YÜZDE 12’LİK FARK VAR’

Bu memurlar için geçerli bir hesaplama asgari ücretle alakalı da artış yapılması enflasyona baz alınarak yapılmıyor buna komisyon karar veriyor. Ancak özel bir süreçten geçtiğimiz için burada en az enflasyon kadar arış yapılacağını öngörüyoruz. Burada tabi bir önceki dönem enflasyon yüzde 42 iken yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlinin yüzde 12’lik almadığı enflasyon tutarı var.

‘EN AZ 7 BİN 700 TL’YE GELECEKTİR’

Bununla beraber de en az yüzde 25 ikinci altı ayın enflasyonun göz önünde bulundurursak bu tutar yüzde 40’lara geliyor. O sebeple 5 bin 500 TL üzerinden yüzde 40’lık artış yapılırsa en az 7 bin 700 seviyesine gelecektir.

Ancak açlık sınırı ve enflasyonist ortamın getirmiş olduğu aksaklıkların giderilmesi adına asgari ücretin en az 8 bin TL olacağını öngörüyorum. Ama çeşitli yorumcuların ve ekonomistlerin bahsetmiş olduğu 9 bin 500, 10 bin tutarındaki asgari ücretler gerçeği yansıtmıyor.”