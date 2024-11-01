“Enflasyon Raporu 8 Kasım’da Duyurulacak”

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 8 Kasım Cuma günü “Enflasyon Raporu”nu halka sunacak. TCMB’nin yaptığı duyuruda, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’nın 8 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da düzenleneceği ifade ediliyor. “Başkanımız Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV’ün tanıtımı amacıyla 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir,” şeklinde bir bilgi verildi.

TOPLANTI FİZİKSEL ORTAMDA YAPILACAK

Saat 10.30’da başlayacak bu toplantı, fiziksel bir ortamda gerçekleştirilecek. Başarılı bir bilgilendirme süreci için hazırlıkların tamamlandığı bildiriliyor. Bu toplantı, enflasyonla ilgili gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı önemli bir fırsat sunuyor.