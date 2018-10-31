Enflasyon raporu açıklanıyor

Ekonomiye dair önemli açıklamalar yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın enflasyon raporunu açıklıyor.

Çetinkaya’nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

3.çeyreğe ilişkin açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmekte.

Gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticarete ilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtı.

Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir..

TRT