Enflasyon Revizyonunun Fiyatlamaya Etkisi Ne Olur?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI

Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu’nu duyurdu. Bu rapora göre, TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 seviyesinden yüzde 24’e yükseltti. 2026 yılı için yüzde 12 tahminini koruyan Merkez Bankası, 2027 yılında da enflasyonun yüzde 8’e gerileyeceğini öngördü. TCMB Başkanı Fatih Karahan, raporun ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Enflasyonalardaki değişikliğin fiyatlama davranışlarını nasıl etkileyeceği soruldu.

ENFLASYON ARTININ OLASI ETKİLERİ

Dünya Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, enflasyondaki 3 puanlık artışın hanehalkı beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki potansiyel etkilerini TCMB Başkanı Karahan’a yönlendirdi. Karahan, “Öncelikle sektörel enflasyon beklentileri ile alakalı genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Farklı kesimler farklı enflasyon dinamiklerine maruz kalıyor. Burada beklentileri oluştururken de herkesin süreci farklı. Piyasa katılımcıları, gelen verilere, bunun beklentilerle ne kadar uyumlu olduğuna, uygulanan politikalara ve söylemlere bakarak bir beklenti oluşturuyorlar” yanıtını verdi. Galip bakan, reel sektörün beklentilerinin, açıklanan enflasyona duyarlı olduğunu belirtti. “Zaten son rakamlar da bunu teyit ediyor. Hane halkı da gerçekleşen enflasyona duyarlı ama daha ziyade görünürlüğü yüksek kalemlerin fiyatlarına duyarlı. Gıda, akaryakıt ve kiralar gibi kalemler. Ancak enflasyon düşüyor; her kalemde düşüş gözlemleniyor, bazılarında daha hızlı bazılarında daha yavaş” dedi. Merkez Bankası, revizyonun hane halkı beklentileri üstünde önemli bir etkisi olacağını düşünmüyor.

ALTIN ALIMLARI SÜRECEK Mİ?

Dünya Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin, TCMB Başkanı Karahan’a, 2025 yılından sonra da Merkez Bankası’nın altın alımlarına devam edip etmeyeceğini sordu. Karahan, “Biz rezerv politikamızda sadece altın özelinde değil, piyasa koşulları el verdiği ve enflasyon hedefimizle çelişmediği sürece rezervleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Epey mesafe katettik. Piyasanın artık çok yakından takip ettiği bir gösterge olmaktan çıktı” açıklamasında bulundu. 2022 yılının Ocak ayında altın rezervlerinin 720 ton olduğunu, 2025 yılının Ocak ayında ise 765 tona yükseldiğini belirten Karahan, altın rezervlerindeki yıllık artışın 20 milyar doları bulduğunu ifade etti. “Altın fiyatlarındaki artış da rezervlerimizi olumlu etkiledi. Ancak en önemli katkı, cevherden altın alımları oldu. Bundan sonra da piyasa koşulları el verdiğince dezenflasyon hedefiyle çelişmediği sürece biriktirmeye devam edeceğiz ama geçen yıla göre bir miktar daha yavaş olacaktır” diye ekledi.