Enflasyon verileri açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın altıncı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak. TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti.

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75’e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2’den yüzde 65,5’e yükseldi.

2022 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon artışları ocakta yüzde 11,1, şubatta yüzde 4,81, martta yüzde 5,46, nisanda yüzde 7,25, mayısta ise 2,98 olarak gerçekleşmişti.

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.