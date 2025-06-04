Enflasyon Verileri, Faiz İndirimi Beklentisi Oluşturdu

ENFLASYON VERİLERİ BANKACILIK HİSSELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için bir miktar ek alan yaratıyor. Bu durum, özellikle bankacılık hisseleri başta olmak üzere, geçtiğimiz gün piyasalarda genel bir pozitif hava oluşturdu. Piyasalarda, bu beklenmedik veri sonrasında, yaz sonuna doğru faiz indirim sürecinin yeniden başlaması ve %49 oranında oluşan gecelik faizlerdeki ilk indirim beklentilerinin bir miktar öne çekilmesi öngörülüyor. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Mart ve Nisan aylarında TL’yi korumak amacıyla 700 baz puanlık ek sıkılaştırma yaparak politika faizini %46 seviyesine çıkarmış ve gecelik faizlerin %49’da kalmasına zemin hazırlamıştı.

TCMB FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN ENFLASYONU İZLİYOR

Uzmanlar, bu bağlamda TCMB’nin faiz indirimlerine tekrar başlaması için enflasyondaki düşüşün bir miktar ek alan sağladığını ifade ediyor. Ancak, herhangi bir faiz indirimi uygulanmadan önce gecelik faizlerin politika faizine ne kadar yaklaşacağı takip edilecek. TCMB’nin yıl içinde alacağı ilk faiz kararı 19 Haziran’da, ikinci karar ise 24 Temmuz’da duyurulacak. Hükümet, yıl sonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24, üst bandı ise %29 olarak belirtirken, TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminleriyle ilgili Reuters anketinde %30 seviyesindeki revizyonlar sınırlı kalıyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüş ile Mayıs ayında %1.5 oranında beklenenin altında bir artış göstermişti. Bugün iç gündemde arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru ile ilgili veriler izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER

Küresel piyasalarda ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik artırdığı gümrük vergileri bugün devreye giriyor. Bu durum Asya borsalarında hafif bir yükseliş görüldü, dolarda ise altı ayın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izleniyor. ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerinin %50 seviyesine yükseleceğini açıklamış ve ticaret savaşlarında piyasaları sarsacak bir adım atmıştı. Petrol fiyatları ise, küresel ekonomik görünüme yönelik sıkıntılarla birlikte Asya işlemlerinde düşüş kaydederken, Kanada’daki orman yangınları nedeniyle oluşan arz endişeleri fiyatlara destek sağlamaya devam ediyor.