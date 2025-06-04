Enflasyon Verileri Faiz İndirimine Alan Yarattı

ENFLASYON VERİLERİ VE TCMB’Yİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine tekrar başlamak için bir miktar ek alan yaratıyor. Bu durum, bankacılık hisseleri başta olmak üzere dünkü piyasalarda olumlu bir hava estiriyor. Piyasalarda, bu veriler sonrasında yaz sonuna doğru indirim sürecinin yeniden başlamasını bekliyor. Gecelik faizler %49 seviyesinde oluşurken, ilk indirim beklentileri biraz öne çekilmiş durumda. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Mart ve Nisan aylarında TL’yi korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırmaya giderek politika faizini %46’ya yükseltmiş ve gecelik faizleri %49 seviyesine çekmişti. Uzmanlar, enflasyondaki düşüşün TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için bir miktar ek alan sağladığını vurguluyor. Ancak, herhangi bir faiz indirimi gerçekleşmeden önce gecelik faizlerin politika faizine ne kadar yaklaşacağı göz önünde bulundurulacak. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da açıklanacak, takip eden karar ise 24 Temmuz’da duyurulacak. TCMB, yılsonu enflasyon beklentisinin orta noktasını %24, üst bandını ise %29 seviyesinde belirliyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonunda tahmin bandı içinde kalacağını ifade ediyor. Reuters anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini %30 seviyesinde olup son dönemde sınırlı aşağı revizyonlar gözlemleniyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüş nedeniyle Mayıs ayında %1.5 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi. Bugün iç gündemde ise arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artış, bugün itibarıyla devreye giriyor. Asya borsaları, bu gelişmeyle birlikte hafif bir yükseliş gösterirken, dolar altı ayın en düşük seviyesine yakın seyir izliyor. ABD, ek gümrük vergileri uygulamasıyla çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini %50’ye çıkaracağını duyurdu. Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünüm açısından oluşan tehditler nedeniyle Asya piyasalarında gerileme kaydetti. Ancak, Kanada’daki orman yangınlarıyla ilgili arz endişeleri bu fiyatlara destek sağlıyor.