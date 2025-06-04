Enflasyon Verileri Faiz İndirimine Destek Sağladı

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) durdurduğu faiz indirimlerine tekrar başlaması için bir miktar ek alan oluşturdu ve bu durum bankacılık hisseleri başta olmak üzere piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Verinin ardından piyasalarda yaz sonuna doğru faiz indirim sürecinin yeniden başlayabileceği yönünde beklentiler artarken, %49 seviyesinde bulunan gecelik faizler için ilk indirim öne çekildi. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Mart ve Nisan aylarında TL’yi korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırma yaparak politika faizini %46’ya yükseltti ve gecelik faizlerin %49 seviyesinde oluşmasını sağladı. Uzmanlar, bu çerçevede TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için enflasyondaki düşüşün kısmi bir alan sağladığını vurguladı. Ancak, herhangi bir faiz indiriminden önce gecelik faizlerin politika faizine ne kadar yaklaşacağı izlenecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da, takip eden karar ise 24 Temmuz’da açıklanacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

TCMB, yılsonu enflasyon tahmininin orta noktasını %24, üst bandını ise %29 olarak belirledi. Ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonunda bu tahmin bandında kalacağını ifade ediyor. Ancak, Reuters anketinde yıl sonu beklentisi %30 seviyelerinde bulunuyor ve son dönemde sınırlı bir aşağı revizyon gerçekleşiyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüşün etkisiyle Mayıs ayında %1.5 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi. Bugün iç gündemde, arındırılmış enflasyon verileri ile aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda, ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artış devreye girerken, Asya borsaları hafif bir yükseliş sergiledi. Dolar, son altı ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD’nin ek gümrük vergileri uygulamasıyla başlamış olan ve piyasaları sarsan ticaret savaşlarındaki adımları çerçevesinde, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerinin %50’ye yükseleceğini açıklarken, petrol fiyatları küresel ekonomik görünüme yönelik endişeler nedeniyle Asya işlemlerinde geriledi. Ancak Kanada’daki orman yangınları nedeniyle oluşan arz endişeleri, petrol fiyatlarına destek sağlıyor.