Enflasyon Verileri, Piyasalarda Olumlu Etki Yaratıyor

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerini yeniden başlatması için bir miktar ek alan yaratıyor. Bu durum, başta bankacılık hisseleri olmak üzere piyasalarda pozitif bir hava estiriyor. İyi gelen veriler sonrası, indirim sürecinin yaz sonuna doğru tekrar başlaması bekleniyor ve %49 seviyesindeki gecelik faizlerde ilk indirim beklentileri biraz öne çekiliyor. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Mart ve Nisan aylarında TL’yi korumak adına 700 baz puanlık sıkılaştırmaya giderek politika faizini %46’ya çıkarmış ve gecelik faizlerin %49 seviyesine ulaşmasını sağlamıştı. Uzmanlar, bu bağlamda TCMB’nin faiz indirimlerine yeniden başlaması için enflasyondaki düşüşün bir miktar ek alan sağladığını ifade ediyor.

GECE FAİZLERİ VE POLİTİKA FAİZİ DİKKATLE İZLENECEK

Ancak herhangi bir faiz indirimi başlamadan önce, gecelik faizlerin politika faizine yaklaşma durumu yakından izlenecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da, ikinci ise 24 Temmuz’da açıklanacak. Yıl sonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24 olarak belirlenirken, üst bandı %29 seviyesinde oluştuyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonunda bu tahmin bandında kalacağını dile getiriyor. Reuters anketlerinde yıl sonu için beklenti %30 seviyesinde ve son dönemde sınırlı bir aşağı revizyon gözlemleniyor.

TÜKETİCİ FİYATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüşle birlikte Mayıs ayında %1.5 oranında, tahminlerin altında bir artış gösterdi. Bugün iç gündemde ise arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru dikkatle izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artış bugün devreye girdi. Asya borsaları hafif bir yükseliş kaydederken, dolar altı ayın dip seviyelerine yakın seyrediyor. ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini %50’ye çıkaracağını açıklamıştı. Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünümdeki tehditler dolayısıyla Asya işlemlerinde geriledi fakat Kanada’daki orman yangınları nedeniyle oluşan arz endişeleri, fiyatlara destek sağladı.