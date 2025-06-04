Enflasyon Verileri, Piyasalarda Olumlu Hava Yarattı

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARA OLUMSUZ ETKİ YARATIYOR

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için bir miktar ek alan yaratıyor. Bu durum, başta bankacılık hisseleri olmak üzere piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu. Verinin ardından yaz sonu itibarıyla indirim sürecinin yeniden başlayacağını bekleyen piyasalarda, gecelik faizlerde %49’a ulaşan ilk düşüş beklentileri öne çekildi. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası, Mart ve Nisan ayında TL’yi korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırma yaparak politika faizini %46’ya yükseltti ve gecelik faizlerin %49 civarında oluşmasını sağladı. Uzmanlar, enflasyondaki düşüşün, TCMB’nin faiz indirimlerine yeniden başlaması için ek alan sağladığını ifade ediyor.

FAİZ KARARLARI VE EKONOMİ YÖNETİMİ BEKLENTİLERİ

Ancak herhangi bir indirim öncesi, gecelik faizlerin politika faizine yaklaşması gerektiği izlenecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da, akabindeki karar ise 24 Temmuz’da açıklanacak. TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24, üst bandı ise %29 seviyesinde. Ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonu tahmin bandında kalacağını dile getiriyor. Ancak Reuters anketlerinde yıl sonu enflasyon beklentisi %30 seviyesine ulaşırken, son dönemde sınırlı bir aşağı revizyon görülüyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmeyen gerilemenin etkisiyle Mayıs ayında %1.5 oranında artarak tahminleri aştı. Bugün iç gündemde ise arındırılmış enflasyon verileri ile aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALARDA GÜNDEM

Küresel piyasalar ise farklı bir atmosferde. ABD, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini artırıyor. Bugün devreye giren bu artışla beraber Asya borsaları hafif bir yükseliş gösterirken, dolar altı ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD’nin ek gümrük vergileri uygulaması ile başlamış olan ve piyasaları derinden etkileyen ticaret savaşları çerçevesinde, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerinin bugün itibarıyla %50’ye yükseleceği açıklandı. Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünümdeki tehlikeler nedeniyle Asya işlemlerinde gerilerken, Kanada’daki orman yangınları sebebiyle oluşan arz endişeleri ise fiyatlara destek veriyor.