Enflasyon Verileri Pozitif Hava Yarattı

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI GÜÇLENDİRDİ

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlamak için biraz ek alan sağlamasıyla, başta bankacılık hisseleri olmak üzere piyasalarda olumlu bir hava yaratıyor. Piyasalarda, yaz sonuna doğru faiz indirim sürecinin tekrar başlamasını bekledikleri ve %49 seviyesindeki gecelik faizlerdeki indirim beklentilerinin biraz daha öne çekildiği görülüyor.

TCMB’NİN FAİZ POLİTİKASI VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde TL’yi korumak amacıyla Mart ve Nisan aylarında politika faizini %46 seviyesine yükselterek 700 baz puanlık ek sıkılaştırmaya gitmiş ve gecelik faizlerin %49 seviyesine ulaşmasını sağlamıştı. Uzmanlar, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine tekrar başlaması için enflasyondaki düşüşün biraz ek alan sağladığına dikkat çekiyor. Ancak herhangi bir faiz indirimi öncesinde, gecelik faizlerin politika faizine yaklaşması durumunun izleneceği belirtiliyor. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da açıklanacakken, takip eden karar ise 24 Temmuz’da kamuoyuyla paylaşılacak. Yılsonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24, üst bandı ise %29 seviyesinde bulunuyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonunda bu tahmin bandında kalacağını ifade ediyor.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Reuters anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %30 seviyesinde seyrediyor ve son dönemlerde sınırlı aşağı yönlü revizyonlar görülüyor. Tüketici fiyatları ise gıda fiyatlarındaki beklenmeyen düşüş nedeniyle Mayıs ayında %1.5 artış göstererek tahminlerin altında gerçekleşti. Bugün iç gündemde arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin artışı bugün itibariyle devreye giriyor. Asya borsaları hafif yükselirken, dolar altı ayın en dip seviyesine yakın seyrediyor. ABD, ticaret savaşları çerçevesinde çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini %50 seviyesine çıkardığını duyurmuştu. Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünümdeki tehditler nedeniyle Asya işlemlerinde geriledi fakat Kanada’daki orman yangınları sebebiyle oluşan arz endişeleri fiyatlara destek sağlıyor.