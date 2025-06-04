Enflasyon Verileri, TCMB İçin Alan Yaratıyor

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARA POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, Merkez Bankası’nın (TCMB) duraklattığı faiz indirimlerine yeniden başlaması için ufak bir ek alan yaratıyor. Bu durum, başta bankacılık hisseleri olmak üzere piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Beklenti, indirim sürecinin yaz sonuna doğru yeniden başlaması ve gecelik faizlerin %49 seviyesindeki ilk indirim beklentilerinin biraz öne çekilmesi yönünde. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Mart ve Nisan aylarında TL’yi korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırmaya gidip politika faizini %46 seviyesine çıkararak gecelik faizlerin %49’da oluşmasını sağladı.

FAİZ İNDİRİMLERİ KİMLERİN İZLENİYOR?

Uzmanlar, TCMB’nin duraklattığı faiz indirimlerine yeniden başlaması için enflasyondaki düşüşün bir miktar ek alan sağladığını ifade ediyor. Ancak, herhangi bir faiz indirimine geçmeden önce gecelik faizlerin politika faizine yaklaşma durumu takip edilecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da, bir sonraki karar ise 24 Temmuz’da açıklanacak. TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24, üst bandı ise %29 seviyesinde belirlenmişken, ekonomi yönetimi enflasyonun yıl sonunda tahmin bandında kalacağını ifade ediyor. Reuters anketinde ise yıl sonu için beklenilen enflasyon %30 seviyesinde belirlenmiş olup, son dönemde sınırlı aşağı revizyonlar görülüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER

Tüketici fiyatlarının, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüş nedeniyle Mayıs ayında %1.5 ile tahminlerin altında artması dikkat çekiyor. Bugün, iç gündemde arındırılmış enflasyon verileri ile aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek. Küresel piyasalarda ise, ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artışın devreye girmesiyle birlikte Asya borsaları hafif bir yükseliş gösterdi, dolar ise altı ayın en düşük seviyesine yakın bir seyir izledi. ABD, ek gümrük vergileri uygulamasıyla çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergilerin %50’ye yükseleceğini duyurdu. Ayrıca, petrol fiyatları, küresel ekonomik duruma yönelik yaratabileceği tehlike ile Asya işlemlerinde gerilerken, Kanada’daki orman yangınları nedeniyle arz endişeleri fiyatlara destek sağladı.