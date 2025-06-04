Enflasyon Verileri, TCMB’ye Ek Alan Sağladı

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARA OLUMLU ETKİ YAPIYOR

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, TCMB’nin daha önce durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için bir nebze ek alan yaratıyor. Bu durum, bankacılık hisseleri başta olmak üzere piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. İyi gelen veri sonrası piyasa, yaz sonuna doğru yeniden başlayacak faiz indirim süreçlerini bekliyor ve %49 seviyesinde oluşan gecelik faizlerdeki ilk indirim beklentileri biraz öne çekiliyor. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine, Mart ve Nisan döneminde TL’yi korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırmaya giderek politika faizini %46’ya çıkardı ve gecelik faizlerin %49 seviyesinde kalmasını sağladı. Uzmanlar, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için enflasyondaki azalışın belirli bir ek alan sağladığını ifade ediyor. Ancak, herhangi bir faiz indirimi başlamadan önce, gecelik faizlerin politika faizine yakın bir seviyeye gelip gelmeyeceği gözlemlenecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da açıklanacakken, sonraki karar ise 24 Temmuz’da duyurulacak.

YILSONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI

TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24, üst bandı ise %29 seviyesinde. Ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonunda bu tahmin bandında kalacağını belirtiyor. Bununla birlikte, Reuters anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi %30 seviyelerine çıkmış durumda ve son dönemlerde sınırlı aşağı revizyonlar gözlemleniyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüş etkisiyle Mayıs ayında %1.5 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi. Bugün iç gündemde arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artış bugün devreye girerken Asya borsaları hafif bir yükseliş sergiliyor. Dolar ise altı ayın en düşük seviyelerine yakın seyir ediyor. ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini %50 seviyesine yükseltme kararı aldı. Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünümdeki riskler sebebiyle Asya işlemlerinde düşüş gösterdi ancak Kanada’daki orman yangınları nedeniyle oluşan arz endişeleri, fiyatlara destek sağlıyor.