Enflasyon Verisi Açıklandı: Düşük Seviyede

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Kamuoyunu doğrudan etkileyen enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre mayıs ayında enflasyon, aylık yüzde 1.53, yıllık ise yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Beklentiler ise enflasyon oranının yüzde 2 civarında olacağı yönündeydi.

ŞİMŞEK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 12 ayda yıllık enflasyonun 40 puan düşerek yüzde 35.4 ile 2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, mal enflasyonun da son 3.5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 28.7 olarak kaydedildiğini belirtti.

REFAH ARTIRILACAK

Bakan Şimşek, enflasyondaki düzenli düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hizmet enflasyonunun geçen yıla göre 45 puan azaldığını ve yüzde 51.2’ye düştüğünü aktardı. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviye. Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacak” dedi.