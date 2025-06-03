Enflasyon Verisi Açıklandı: En Düşük Seviyede

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1.53, yıllık ise yüzde 35.41 olarak kaydedildi. Bu sonuçlar, piyasa beklentilerinin biraz altında kalıyor. Beklentiler, enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşmesi yönündeydi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMALAR

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan gerileyerek yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini bildirdi. Ayrıca, mal enflasyonunun da son 3,5 yılın en düşük değeri olan yüzde 28,7 seviyesine ulaştığını ifade etti.

POLİTİKALARIN ETKİLERİ

Bakan Şimşek, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşüş göstermesi ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonunun geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye gerilediğini belirtti. Bu oranın, 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviye olduğunu kaydetti. Şimşek, uyguladıkları kararlı politikalar sonucunda devam eden dezenflasyon ile birlikte öngörülebilirliğin artacağını, finansman imkanlarının iyileşeceğini, yatırım ortamının güçleneceğini, üretkenliğin yükseleceğini ve sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacağını vurguladı.