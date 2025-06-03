Enflasyon Verisi Açıklandı: Yüzde 35,4

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Kamuoyu açısından hayati öneme sahip olan enflasyon verileri kamuoyuna duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında enflasyon oranı aylık yüzde 1.53, yıllık ise yüzde 35.41 olarak kaydedildi. Bu sonuç, piyasalarda beklenen yüzde 2 civarındaki tahminlerin altında kaldı.

ŞİMŞEK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan düşerek, 35.4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviye olduğunu vurguladı ve mal enflasyonunun son 3.5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 28.7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

REFAH ARTIŞI BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, açıklamalarında enflasyondaki sürekli düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hizmet enflasyonunun geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51.2’ye gerilediğini ifade etti. Bu oranın, 2022 yılı Haziran ayından itibaren görülen en düşük seviyeleri içerdiğini kaydetti. Ayrıca, uygulanan politikaların kararlılıkla sürdürülmesi ile birlikte dezenflasyon ortamının devam edeceği ve bu durumun öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamını iyileştirerek üretkenliği artıracağı, dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme ile refah artışı sağlayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.