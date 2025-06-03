Ekonomi

Enflasyon Verisi Borsa’yı Yükseltti

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ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’de hemen herkesin dikkatini çeken enflasyon verileri duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre enflasyon Mayıs ayında aylık olarak yüzde 1.53, yıllık olarak ise yüzde 35.41 seviyesinde oluştu. Beklentiler ise enflasyonun yüzde 2 civarında çıkması yönündeydi.

BORSA YÜKSELİYOR

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, Borsa İstanbul’da coşku yarattı. BİST, yüzde 2.5’in üzerinde bir artış göstererek 9244 puana kadar ulaştı.

ARTIŞTA ENFLASYON RAKAMLARI ETKİLİ OLDU

BİST’in yükselmesindeki temel etken, Mayıs ayındaki düşük enflasyon rakamının Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitme kararında elini güçlendirmesi oldu. Bu durum, borsa için artan bir ilgi oluşturdu. Bankacılık endeksi hisseleri, bu yükselişin ana destekçisi oldu ve bankacılık endeksi, yüzde 5 seviyesine kadar ulaştı. BİST, 29 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyelerine erişmiş oldu.

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