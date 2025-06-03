Enflasyon Yüzde 20’lere Düşüyor

ENFLASYONDA UCUZLAMA BEKLENTİSİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan verilerle birlikte yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 seviyelerine gerileyeceğini vurguladı. Bolat, “İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak son 42 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekerken, bu durumun Mayıs 2024 ile kıyaslandığında son 12 ayda enflasyonun 40 puandan fazla düştüğünü belirtti. Geçtiğimiz yılın ocak-mayıs dönemindeki aylık enflasyon ortalaması yüzde 4,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Son 12 ay boyunca aylık enflasyon hızının bir önceki yıldan düşük seyredişini ve bunun yıllık enflasyonu sürekli düşürdüğünü ifade etti.

BÜYÜME VE İHRACATTA ÜST ÜSTE MÜJDELER

Bolat, “2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, bu yılın 5’inci ayı itibarıyla yüzde 35,4’e inmiş olup, kaydedilen bu olumlu gelişme yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankamızın tahmin patikasına uyumlu şekilde yüzde 20’li oranlara gerileyeceğini göstermektedir.” dedi. Ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlama yapmaları halinde dezenflasyon sürecinin hız kazanacağını ifade etti. Ayrıca, finansman maliyetleri ve miktarındaki iyileşmelerin de dezenflasyon sürecindeki hıza uyumlu gerçekleşeceğini belirtti.

Bolat, Yİ-ÜFE ve çekirdek TÜFE C endeksindeki düşüşlere de dikkat çekerek, bu yılın ilk 5 ayında kümülatif enflasyonun yüzde 15,09 olduğunu hatırlattı. Kurban Bayramı öncesinde, ihracat rekoru ve 19 çeyrek üst üste devam eden ekonomik büyüme sonrası enflasyondaki düşüşün üçüncü müjdeli haber olduğunu ifade etti. “Aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemeler, güçlü dezenflasyon programındaki kararlılığı yansıtmaktadır.” diyen Bolat, Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

FAHİŞ FİYAT ARTILIŞLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bolat, iç ticarette vatandaşların yüksek fiyat artışları yüzünden mağdur olmaması ve adil bir ticaret düzenini korumak adına mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. “Ekonomik temellerle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.” açıklamasını yapan Bolat, yıl sonuna doğru enflasyonda yüzde 20 seviyelerinin görünür hale geldiğini yineleyerek, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.