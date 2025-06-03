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Enflasyon Yüzde 35,4 Düşüş Gösterdi

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ VE UYGULANAN POLİTİKALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi” açıklaması yaptı. Şimşek, TÜİK’in mayıs ayına ait enflasyon verileri hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Uyguladıkları programa dayanarak dezenflasyonla beraber öngörülebilirliğin artacağını ve finansman ile yatırım imkanlarının iyileşeceğini vurguladı.

MAL VE HİZMET ENFLASYONUNDAN BEKLENTİLER

Şimşek, açıklamasında “Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, kararlılıkla uyguladıkları politikalar sayesinde devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamının iyileşeceğini, bu durumun üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyüme ile refah artışı sağlayacağını belirtti.

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