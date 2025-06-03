Enflasyon Yüzde 35,4, Düşüş Oluyor

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VE MAL ENFLASYONU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son bir yılda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonra en düşük seviyeye ulaştığını açıkladı. Şimşek, yaptığı paylaşımda “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.” ifadelerine yer verdi.

HİZMET ENFLASYONU VE BEKLENTİLERDEKİ İYİLEŞME

Mayıs ayına ait enflasyon verilerine de dikkat çeken Şimşek, “Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu, son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüşle birlikte, hizmet enflasyonunun geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2 seviyesine gerilediğini belirtti. Bu oranın 2022 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük seviyeyi temsil ettiğine de vurgu yaptı. Bakan Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.” şeklindeki ifadelerini yineleyerek, ekonomik durumu değerlendirdi.