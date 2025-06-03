Enflasyon Yüzde 35,4’e Geriledi

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ VE POLİTİKALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 12 ay içinde 40 puan azalan yıllık enflasyonun yüzde 35,4 seviyesine indiğini ve bu durumun 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük düzey olduğunu açıkladı. Şimşek, uygulanan kararlı politikalar sayesinde devam eden dezenflasyonun getirdiği öngörülebilirlik, finansman imkanları ile yatırım ortamının iyileşeceğini, böylece üretkenliğin artacağını ve sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışının sağlanacağını belirtti.

MAL ENFLASYONU DÜŞÜYOR

Mayıs ayı enflasyon verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. “Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu, son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

HİZMET ENFLASYONU KÜÇÜLÜYOR

Bakan Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonunun geçtiğimiz yıla nazaran 45 puan azalarak yüzde 51,2 seviyesine gerilediğini vurguladı. Bu oran, 2022 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük düzey olarak kaydedildi. Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.” ifadesini bir kez daha yineledi.