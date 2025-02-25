Enflasyondaki Gerileme Hızla Sürecek

MEHMET ŞİMŞEK’TEN SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon tahminleri üzerine değerlendirmeler yaptı. Şimşek, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, önemli veriler aktardı. “Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi” ifadelerini kullandı.

HANEAHLKI BEKLENTİLERİ VE PİYASA GÖRÜŞLERİ

Özellikle geçmişte enflasyondan daha fazla etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Şimşek, “Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken, yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.