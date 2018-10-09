Açıklanıyor! 50 üründe indirim

Bakan Berat Albayrak, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan, enflasyonla Mücadele programının detaylarını açıklıyor.

Enflasyonla mücadele programı kapsamında Carrefour, Migros, BİM, Şok ve Metro marketler zincirinde, 50 üründe yüzde 10 indirim kararı aldı. KOSGEB alacaklarına ilave erteleme yapılırken, Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmama kararı aldı.

Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Sıvı ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.

Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmayacak.

5 BÜYÜK MARKET ZİNCİRİ İNDİRİM AÇIKLADI

Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı.