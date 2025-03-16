Engellere Rağmen Yazıyla Hayata Tutundu

GÖRME ENGELİNE RAĞMEN YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Kocaeli’de yüzde 93 görme engeli bulunan Hacı Yılmaz, yazma tutkusuyla hayata tutunuyor. 2009 yılında görme duyusunu kaybettikten sonra zorlu günler geçiren Yılmaz, ilerleyen yıllarda distoni hastalığına yakalanıyor. Ancak bu zorluklar, onun yazma isteğini hiç engellemiyor. 66 yaşındaki Hacı Yılmaz, 2009 yılında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu görme duyusunu kaybetti ve hayatı büyük ölçüde değişti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yılmaz, dışarı çıkmakta zorlanarak büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Zamanla yaşadığı bu sıkıntılar yazma isteğini arttırdı.

YAZMA TUTKUSU ONUN İÇİN BİR İLAÇ OLDULAR

Yılmaz, “Karanlık içinde yaşıyorum” diyerek yaşadığı zorlukları dile getiriyor. Görme duyusunu kaybettikten sonra topluma uyum sağlamakta güçlük çektiğini ifade eden Yılmaz, “15-16 yıl önce gözlerimde bir hastalık başladı. Doktorlar çaresi olmadığını söyledi. Retinam yandı, kimseyi tanıyamıyorum ve tamamen karanlık içinde yaşıyorum. Bu yüzden dışarı çıkmam çok zor” şeklinde konuştu. Görme engelli olmasının yanı sıra distoni hastalığına da sahip olduğunu belirten Yılmaz, yazmanın kendisi için bir tutunma noktası olduğunu aktarıyor. “Konuşmakta zorluk çekiyordum ama şimdi daha iyiyim” diyen Yılmaz, hastanede yatarken bile yazmaya devam ettiğini belirtti.

İNANCI VE YAZMA SEVGİSİYLE SAVAŞIYOR

Hacı Yılmaz, zorluklara rağmen pes etmediğini ve hayata tutunmaya çalıştığını vurguladı. “Şairlerden özür dilerim, ben onların gibi şair değilim, sadece hayata bağlanmaya çalışıyorum. Amerika ve Kanada’da hastalığımın ilacı var ama satılmıyor” diye ekliyor. Özgüveni ve inancıyla birlikte yazmanın kendisine verdiği gücü paylaşarak, “Zorluklara rağmen yazarak hayata bağlandığımı hissediyorum. Herkes yazmalı, dört satır da olsa bir şeyler yazsın” ifadelerini kullanıyor. “Benim şiirlerimi okuyan biri olduğunda çok mutlu oluyorum” diyen Yılmaz, yazmanın hayatını nasıl etkilediğini aktarıyor.

KALEMİN GÜCÜNE İNANIYOR

Yılmaz, yazının ve kalemin gücüne de dikkat çekiyor. “Kalem benim için bir silah değil, insanları birbirine yaklaştıran bir araç. Kalem, insanı insana baktıran nesnedir” diyor. Toplumla olan bağlantısını kalem sayesinde kurduğunu belirten Yılmaz, yazma sevgisini hiç eksik etmeyeceğini ve hayatının sonuna kadar yazmaya devam edeceğini ifade ediyor. “Eğer birileri destek olursa çok daha güzel şeyler ortaya koyabilirim” diye ekliyor. Yazma tutkusunun kendisini hayata bağladığını vurgulayarak, “Annenizin babanızın günlük yaşantısını yazın, onların verdiği emeği kaleme alın” önerisinde bulunuyor.