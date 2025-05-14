Engelli 14 Genç, Çanakkale’de Yemin Etti

ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK YEMİNİ

Çanakkale’de bir günlüğüne askerlik yapan 14 engelli genç, kamuflaj üniformalarıyla yemin etmek üzere tören alanında bir araya geldi. Aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen gençler, saçlarını kestirip üniformalarını giydikten sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Törenin en önemli anı olan askerlik yeminini yineleyen engelli gençler, büyük bir coşku içerisinde bu anı yaşadı.

VATAN SEVGİSİ VE GURUR

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Ali Sanayır, yapılan törende Türk milletinin vatan sevgisi hakkında konuştu. “Türk milletinin tarihin her döneminde vatan sevgisini en kutsal değer olarak bildiğini” söyleyen Sanayır, din açısından da vatan uğruna ölenlerin şehitlikle onurlandırıldığını ifade etti. Ayrıca, “Anne ve babalar, kınalı kuzularını bayram coşkusu içinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı’nın saflarına uğurladı” dedi. Sanayır, askerlik görevini yerine getiren her Türk evladının bu gururu ömür boyu taşıyacağını belirtti.

HAİNLİK VE ANILAR

Törende, temsilci askerlik yapan erler adına Hüseyin Can Yağcı da bir konuşma yaptı. Bugünün hayatları boyunca unutulmayacak bir anı olacağını söyleyen Yağcı, “Kendimizin de anlatabileceğimiz askerlik anılarımız olacak” dedi. Alacakları terhis belgesini en güzel köşede saklayacaklarını belirtirken, “Bizlere bu onuru yaşatan başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı arz ederim” ifadesini kullandı.

GÖSTERİLER VE TÖREN KATILIMCILARI

Tören sırasında Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli gösteriler sundu. Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, erlere terhis belgelerini takdim etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan da gençlere hediyelerini sundu. Törene ayrıca Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, jandarma personeli ve erlerin aileleri katılım gösterdi.