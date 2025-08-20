Engelli Alanlarını İşgal Eden Araçlar

ENGELLİ VE BEBEK ARABASI GEÇİŞİNE ENGEL OLAN PARK SORUNU

Eskişehir’de, engelli ve bebek arabası geçiş alanının işgal edilmesi, bir anne tarafından tepkiyle karşılandı. Odunpazarı Atatürk Lisesi çevresinde bulunan kaldırımlarda engelliler ve bebek arabaları için ayrılan geçiş alanlarının önüne park eden araçlar, bebek arabası sahiplerinin, yayaların ve özellikle engelli bireylerin günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Bu durum, tekerlekli sandalye kullananlar ve bebek arabasıyla yürüyen aileler için ciddi geçiş zorlukları doğuruyor.

SÜRÜCÜLERİN DUYARLILIĞI GEREKEN BİR KONUDUR

Kaldırımda yaşanan park sorunu, geçiş yapan diğer vatandaşların dikkatini de çekmeye başladı. Bebek arabası ile yürüyen Yonca Şensoy, “Bebek arabam küçük olduğu için zor da olsa geçebildim, ancak buradan tekerlekli sandalye ile geçen biri kesinlikle geçemez. Kaldırımda bırakılan alan oldukça dar, bu durum engelli vatandaşlarımız için büyük bir engel teşkil ediyor. Kamusal alanların herkesin kullanımına açık ve erişilebilir olması gerekirken, maalesef bazı sürücüler bu konuda yeterince duyarlı davranmıyor” diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

KAMUSAL ALANLARIN ERİŞİLEBİLİR OLMASI GEREKİYOR

Vatandaşlar, kamusal alanların herkes için erişilebilir ve kullanılabilir olması gerektiğini vurgularken, sürücülerin hassas noktalara park etmeyerek daha dikkatli olmaları bekleniyor. Engelli bireylerin ve bebek sahibi ailelerin ihtiyaçlarına saygı göstermek, toplum olarak alınması gereken önemli bir sorumluluk.