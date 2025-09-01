Engelli Asansörü Düşerek Ölüm Açıklandı

OLAYIN BİLGİLERİ

Batman’da, 29 Ağustos’ta akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nin 1634’üncü Sokak’ındaki Orhan Eren Apartmanı’nda meydana gelen olayda, apartman dışına yapılan engelli asansörünün düşmesi sonucu 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu hayatını kaybetti. Eroğlu, evine çıkmak amacıyla asansöre bindiğinde, hareket eden asansörün halatı bilinmeyen bir sebepten dolayı koptu. Düşen asansör Eroğlu’nu ağır yaraladı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye, Eroğlu’nu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HEMŞİRE VE DOKTORLARIN MÜDAHALESİ

Sağlık ekipleri, Mehmet Eroğlu’na olay yerinde müdahale ettikten sonra onu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eroğlu yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, hastane morgunda gerçekleştirilen otopsinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olayla ilgili olarak Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, asansörün yapımında yer alan O.N. (40) ve A.N. (43) isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Ancak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.