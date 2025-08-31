Gündem

Engelli Asansörü Düşmesine Dair 1 Ölü

OLAYIN KAYNAĞI

Bahçelievler Mahallesi 1634’üncü Sokak’ta bulunan Orhan Eren Apartmanı’nda bir kaza gerçekleşti. Mehmet Eroğlu, evine ulaşmak için engellilere özel olarak yapılan asansöre bindi. Bir süre sonra, hareket etmeye başlayan asansörün halatı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koptu.

AĞIR YARALANMA VE MÜDAHALE

Düşen asansörde kalan Eroğlu, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, Eroğlu’nu bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkardı. Ardından sağlık ekipleri, Eroğlu’na müdahale etti ve onu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Maalesef, Eroğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eroğlu’nun cenazesi, hastane morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Petrol Fiyatları Arz Talep Dengesiyle Değişir

Brent petrol, ABD'nin Hindistan’a koyduğu ek gümrük vergileri ve yaz seyahat döneminin bitişiyle talep düşüşü beklentileri nedeniyle ağustosta 4 dolardan fazla değer kaybetti.
Muhammed Bayo, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Lille'den 27 yaşındaki Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiralama anlaşmasıyla kadrosuna kattı.

