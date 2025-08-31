Engelli Asansörü Düştü: 1 Ölü

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Olay, Bahçelievler Mahallesi’ndeki 1634’üncü Sokak’ta bulunan Orhan Eren Apartmanı’nda gerçekleşti.

ASANSÖR KAZASI

Mehmet Eroğlu, evine ulaşmak için engelliler için tasarlanan asansöre bindi. Ancak kısa süre sonra, asansörün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı koptu. Düşen asansörde Eroğlu ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

YARALININ TAŞINMASI

İtfaiye ekipleri, Eroğlu’nu bulunduğu yerden çıkardıktan sonra sağlık ekibi müdahalede bulundu ve Eroğlu, hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Eroğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

CENAZE DEFNI

Eroğlu’nun cenazesi hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.