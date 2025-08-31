Engelli Asansörü Düştü: 1 Ölü

OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

Bahçelievler Mahallesi 1634’üncü Sokak’taki Orhan Eren Apartmanı’nda bir olay yaşandı. Mehmet Eroğlu, evine ulaşmak için bina dışındaki engelliler için inşa edilen asansöre bindi. Ancak, asansör bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü hareket ederken halatı koptu.

YARALIYLA İLGİLİ GİDEN EKTİPLER

Düşen asansör içerisinde bulunan Eroğlu, ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, Eroğlu’nu bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

SONUÇ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Eroğlu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eroğlu’nun cenazesi hastanenin morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda defnedildi.