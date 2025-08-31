Gündem

Engelli Asansörü Düştü: 1 Ölü

engelli-asansoru-dustu-1-olu

OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

Bahçelievler Mahallesi 1634’üncü Sokak’taki Orhan Eren Apartmanı’nda bir olay yaşandı. Mehmet Eroğlu, evine ulaşmak için bina dışındaki engelliler için inşa edilen asansöre bindi. Ancak, asansör bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü hareket ederken halatı koptu.

YARALIYLA İLGİLİ GİDEN EKTİPLER

Düşen asansör içerisinde bulunan Eroğlu, ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, Eroğlu’nu bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

SONUÇ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Eroğlu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eroğlu’nun cenazesi hastanenin morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erzurum Yakutiye’de Yangın Sürüyor

Erzurum'un Kırmızıtaş köyünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayılarak ciddi bir tehdit oluşturdu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı.
Gündem

Yeni İlaç, Kanser Tedavisinde Umut Verdi

Kedilerle yapılan araştırmalar, yeni bir tedavi yönteminin kanserle mücadelede insanlara da umut verebileceğini ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.