Engelli Asansörü Koptu, Adam Düştü

ENGELLİ ASANSÖRÜ KOPMALIYDI

Batman’da, bir binanın dışındaki engelli asansörünün halatının kopması sonucu 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu ağır yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Eroğlu, üçüncü kattaki evine ulaşmak amacıyla dışarıda bulunan engelli asansörünü kullanmaya karar verdi. Ancak asansörün halatının kopması, Eroğlu’nun sert zemine düşmesine neden oldu.

ACİL HİZMET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Düşmenin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızlıca 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yerinde ilk müdahaleye tabi tutulan Eroğlu, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.