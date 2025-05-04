Engelli Asansöründe Kaza, Yaralı Var

ENGELLİ ASANSÖRÜ KOPUNCA PERİŞAN OLDU

Elazığ’da bir olayda, 65 yaşındaki bedensel engelli bir birey, evine gitmek amacıyla kullandığı engelli asansörünün halatının kopması sonucu yere düşerek yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın 2’nci katındaki daireye ulaşmak isteyen yaşlı adamın asansöre binmesiyle yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumun aciliyetini fark eden çevredekiler, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, düşme sonucunda yaralanan adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Yine de tedbir amacıyla yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.