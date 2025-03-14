Engelli Babasına Sandalye Alırken Dolandırıldı

ENGELLİ BABAYA TEKERLEKLİ SANDALYE ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Eskişehir’de yaşayan Hasan Badem, bacağından engelli olan babası Murat Badem için sosyal medya üzerinden uygun fiyatlı akülü tekerlekli sandalye arayışına girdi. 1976 yılında iş kazası sonucu sağ ayağını kaybeden babası için, sosyal medya uygulamasında paylaşılan ikinci el bir sandalyenin* 10 bin TL*’ye satıldığını gördü ve “Sözde satıcıyla iletişime geçti.” İddialara göre, alınan iletişimde, satıcının vefat eden babası nedeniyle sandalyeyi az kullandığını belirttiği aktarıldı. Yapılan ufak bir pazarlık sonucu teşkilatlanan fiyatın *8 bin TL*’ye düşmesiyle Hasan Badem mutlu oldu.

YENİDEN PARALARI GÖNDERECEĞİSİN DENDİ

Alışverişin PTT AVM üzerinden yapılacağı söyleyen sahte satıcı, Hasan Badem’e sahte bir site linki gönderdi. Badem, burada istenen bilgileri doldurarak belirtilen IBAN numarasına *8 bin TL* gönderdi. Sonrasında “paranın yanlış yollandığı” gerekçesiyle, aleyhine *8 bin TL* daha göndermesi istendi. Toplamda *16 bin TL* gönderdiği sırada, fazla gönderdiği paranın iadesi için yeniden bir *8 bin TL* daha yollaması gerektiği söylendi. İleri bir tarihte iade yapılacağı bilgisini alan Badem, dolandırıldığını anladı ve toplamda *24 bin TL* kaybetti.

TEKRAR DOLANDIRILMA GİRİŞİMİ YAŞANDI

İhlas Haber Ajansı’nın dolayıyla anında dolandırıcıları arayan Hasan Badem’in, dolandırıcılarla iletişime geçerken aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı bildirildi. Babası Murat Badem, “Fırtına gibi gelen bu dolandırıcılık olayı bizim için çok büyük bir moral bozukluğu yarattı. Bunu sadece benim oğluma değil, başkalarına da yapılmaması için söylemek istiyorum. Bu durum kabul edilemez,” diye ifade etti. Hasan Badem ise dolandırıcının kendisini ikna etme şeklinin düşündürücü olduğunu belirtti. “Biz de bir süre sonra güvendiğimiz için tekrar para göndermek zorunda kaldık,” dedi.

Böyle bir dolandırıcılık yöntemi ile karşılaşan Hasan Badem, “Engelli insanları dolandırmak daha da kötü” ifadesiyle de durumun ciddiyetini vurguladı.