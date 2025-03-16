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Engelli Birey Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bir kazada otomobilin çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde M.D. (52) yönetimindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli bir bireye çarptı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve kaza yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan engelli bireyin ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen engelli şahıs kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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